Волкер: з січня від Росії нічого не чути про пропозиції щодо миротворчої місії на Донбасі

Також Волкер зазначив, що вторгнення в Україну не безкоштовно для Росії – вони нічого з цього не отримують, і платять високу ціну.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, посол Курт Волкер констатує, що ще не отримав від російської сторони оцінки зроблених пропозицій щодо миротворчої місії на Донбас, але очікує, що це буде найближчим часом.

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Про це Волкер сказав в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН. «М’яч на російській стороні. Ми надали наше бачення миротворчої місії, як в плані географії, так і в плані мандату, ми детально обговорили це з росіянами. У січні під час зустрічі з Сурковим було сказано, що вони це взяли до відома, і що вони розроблять власні пропозиції для нас, щоб їх обговорити та призначити нову зустріч. Від того часу ми нічого від них не чули, але сподіваюся, що це станеться дуже скоро», - вважає американский дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи зміниться ситуація після виборів в РФ, Волкер висловив переконання, що «можливість зробити мир, дійсно, знаходиться в руках росіян».

«Ми повинні сподіватися, повинні бути позитивними», - наголосив він.

При цьому посол вважає, що «є дві речі, які варто взяти до уваги».

«Якщо мета цього – намагатися впливати на Україну, мати її більш проросійською, то був досягнутий зворотній ефект – Україна стала більш об’єднаною, більш орієнтованою на Захід, більш національною, більш антиросійською, ніж вона колись була. По-друге, якщо Путін думав, що це не буде багато коштувати, бо якщо ми говоримо про вторгнення в Грузію, то це, фактично, нічого не коштувало Росії, то якщо він думав, що тут (у випадку з Україною) буде так само, цього разу він помилився», - зазначив Волкер.

Він нагадав, що на незаконну анексію Криму, на дестабілізацію ситуації на сході України «трансатлантична спільнота зреагувала дуже різко», були запроваджені санкції, погіршилися відносини РФ з США та ЄС, було збільшено оборонну підтримку Україні.

«Це не безкоштовно для Росії – вони нічого з цього не отримують, і вони платять високу ціну», - підкреслив посол.

Як повідомляв УНІАН, остання зустріч Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим відбулася 26 січня в Дубаї.