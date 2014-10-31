Пореченков показав власним прикладом, що треба вбивати - російський депутат
20:45, 31 жовтня 2014Політика
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Актор Михайло Пореченков належить до тієї генерації культури, яка робить все, щоб "люди ненавиділи один одного, щоб російських журналістів заарештовували і представляли як ворогів".
Михайло Пореченков / скріншот відеоролика
Такою думкою поділився депутат петербурзького ЗакСа Олександр Кобринський, повідомляє Росбалт.
"Ця людина своїм прикладом показала, що треба стріляти, вбивати. Це єдина гідна, з його точки зору, дія. А люди, які закликають до миру, до зниження рівня ненависті - вороги... Це результат того, що лояльно до влади налаштовані представники масової культури тримають ніс за вітром, бажаючи вгадати настрій влади", - сказав Кобринський.
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Раніше в Мережі з'явилися відеоролики. На них російський актор Пореченков під час відвідин Донецька практикується в стрільбі в бік українських позицій. В очі кидається каска актора з написом "Преса".
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