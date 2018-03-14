Австрія пообіцяла "дуже серйозно" подумати над відправкою своїх миротворців на Донбас

За словами Ван дер Беллена, Австрія та ЄС з великою увагою спостерігають за розвитком подій на сході України.

Федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен заявив про намір Відня дуже серйозно вивчити питання участі в миротворчій місії ООН на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

«Австрія та ЄС з великою увагою спостерігають за розвитком подій на сході України, зокрема і на окупованих територіях, там страждає цивільне населення. Ситуація з безпекою викликає в нас великий неспокій… необхідно, щоб нарешті на сході України запанував мир», - заявив він.

Також він зауважив, що понад 5 млн євро гуманітарної допомоги надійшло з Австрії з 2014 року для східної України.

«Що стосується введення миротворців на схід України, то ми вивчимо це питання дуже серйозно і федеральний канцлер Курц висловив готовність надати допомогу в цьому», - додав президент Австрії.