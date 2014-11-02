У Києві затримали диверсантів - колишніх співробітників МВС

Про це повідомляє прес-служба СБУ. "Усі правопорушники затримані до скоєння злочину, який вони планували. До групи входили колишні співробітники органів внутрішніх справ. Усі вони були звільнені з органів МВС за дії, що дискредитують співробітників", - йдеться в повідомленні.

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Злочинці були озброєні автоматичною та стрілецькою зброєю.

Одночасно із затриманням правопорушників, зі схованки вилучено арсенал зброї, зокрема, 4 АК, 10 пістолетів та велику кількість набоїв до них.

"CБУ спільно із МВС проводять слідчі дії, допити та обшуки", - йдеться у повідомленні.