Комітет ВР схвалив проект закону про нацбезпеку: нардеп розповів, які правки до нього запропонують

У комітеті очікують, що 20 березня, у наступний вівторок, проект закону буде слухатися у сесійній залі парламенту.

Парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони схвалив проект закону «Про національну безпеку України» (реєстраційний номер 8068) та рекомендуватиме Верховній Раді проголосувати його за основу.

Про це повідомив Секретар комітету, народний депутат Іван Вінник, передає прес-служба БПП.

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«Сьогодні комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону про національну безпеку за основу з редакційними правками комітету. 19 березня, в понеділок, ми зберемося комітетом, з метою затвердити редакційні зауваження до першого читання законопроекту. Зокрема, пропонується доповнити президентський законопроект деякими положеннями альтернативного законопроекту. Також пропонується чітко виписати загрози національній безпеці, уточнити суб’єктів та об’єктів національної безпеки, звернемо увагу, що проект закону пропонує скасувати дію трьох чинних законів – про цивільно-демократичний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами, оборонне планування та закон про основи нацбезпеки. Очікуємо, що 20 березня, у наступний вівторок, проект закону буде слухатися у сесійній залі. Депутатам буде роздано текст поправок від комітету, тому у всіх буде можливість ознайомитися з тим, за що будемо голосувати», – сказав Іван Вінник.

Іван Вінник наголосив, що комітет, при підготовці проектів законів до розгляду у сесійній залі парламенту, суворо дотримується закону про регламент: «Комітет традиційно дотримується усіх норм Регламенту, оскільки ті законопроекти, які готує комітет, мають серйозне значення, особливо для країни-агресора Російської Федерації. Через своїх агентів впливу Росія шукає будь-яких можливостей оскаржити наші закони».