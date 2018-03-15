Луценко обіцяє передати до суду справи депутатів Добкіна та Новинського до середини літа

Він нагадав, що провадження по Олесю Довгому закрито, а справи щодо Розенблата та Полякова розслідуються.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє, що в першій половині цього року справи народних депутатів Михайла Добкіна та Вадима Новинського із фракції «Опозиційний блок» будуть передані до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні парламенту.

Читайте такожПеред втечею Януковича до Росії Добкін надав йому транспорт у Харкові - свідок«Двоє народних депутатів з яких знято депутатську недоторканість за моєю ініціативою по матеріалах ГПУ, а саме Добкін та Новинський, матеріали слідства завершуються і ми чекаємо останніх експертиз і справи цього року, плануємо в першій половині, будуть передані до суду», - заявив очільник ГПУ.

За його словами, саме в суді відбудеться «визначення їхньої міри вини».

Луценко зазначив, що розслідування у справах Розенблата та Полякова продовжуються. Він нагадав, що розслідування по народному депутату України Олесю Довгому було закрито.

«Тим не менше по Розенблату та Полякову після завершення досудового слідства матеріали буде передано до суду», - зазначив Луценко.