"Я не "віцеголовиха": Геращенко обурив сексизм Ляшка

Ляшко, звертаючись до Геращенко зазначив, що "вона "віцеголовиха", а іншу жінку-депутата назвав "актрисою".

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту. Перед закриттям засідання відбулася перепалка між лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком і першим віце-спікером щодо нетактовних звернень.

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Зокрема, Ляшко, звертаючись до Геращенко зазначив, що "вона "віцеголовиха", передає кореспондент УНІАН.

Геращенко також зазначила, що під час засідання Ляшко когось із жінок-депутатів назвав “актрисою”. Геращенко зазначила, що це є “сексизм”.

У відповідь Ляшко сказав, що не бачить ніяких образ в тих висловлюваннях, що він робив, і коли вже Геращенко виходила із сесійної зали, їй у спину знову прокричав - “віцеголовиха”.

Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп від "Свободи" влаштував істерику в прямому ефірі і облив свого колегу водою.