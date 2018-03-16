Мілітаризація Криму впливає на безпеку в Чорноморському регіоні - Могеріні

18:17, 16 березня 2018
Політика
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Федеріка Могерини / REUTERS

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві високого представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією (18 березня).

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«Нинішня мілітаризація Криму продовжує впливати на ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні, на порушення міжнародного гуманітарного права, жителям Криму нав’язується російське громадянство та призов до збройних сил Російської Федерації», - йдеться в заяві.

Також Могеріні наголошує, що Європейський Союз засуджує спорудження Керченського мосту без згоди України та обмеження, які це вже наклало на свободу навігації.

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Теги: #Крим#Керченський міст#Федеріка Могеріні