Мілітаризація Криму впливає на безпеку в Чорноморському регіоні - Могеріні

Євросоюз також засуджує спорудження Керченського мосту без згоди України та обмеження, які це вже наклало на свободу навігації.

Мілітаризація Росією окупованого Криму впливає на безпеку в Чорноморському регіоні.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві високого представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією (18 березня).

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«Нинішня мілітаризація Криму продовжує впливати на ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні, на порушення міжнародного гуманітарного права, жителям Криму нав’язується російське громадянство та призов до збройних сил Російської Федерації», - йдеться в заяві.

Також Могеріні наголошує, що Європейський Союз засуджує спорудження Керченського мосту без згоди України та обмеження, які це вже наклало на свободу навігації.