Кількість людей, яка проголосувала на "виборах" в "ДНР", перевищує число виборців в області - СБУ

Про це радник голови СБУ Маркіян Лубківський написав у Facebook.

«Оприлюднені псевдо-цвк терористичної ДНР результати псевдовиборів ще раз демонструють, що вся ця історія фарс і цирк: фактична кількість виборців у Донецькій області становить 3 млн 429 тис. 394 особи, з них на тимчасово окупованих територіях - 1 млн 208 тис. 184 виборці. За даними псевдо-цвк ДНР, у інтернет-голосуванні взяло участь 5 млн 619 тис. 433 особи. Це, напевно, з малолітніми, російськими казакамі, жителями Буркіна-Фасо і тваринами (коровами)», - написав Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" ЛНР і ДНР.

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Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у ДНР і ЛНР і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в ДНР і ЛНР 2 листопада відповідають мінським домовленостям.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати «виборів» в ДНР і ЛНР, які "будуть важливі з точки зору легітимізації влади".