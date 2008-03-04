Газпром каже, що не платить за транзит... з вини Нафтогазу

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ заявляє, що НАК "Нафтогаз України" не виставляє російському холдингу рахунків, тому "Газпром" не може сплатити за транзит, хоч і зацікавлений в його оплаті.

Як передає News.ru, так С.КУПРІЯНОВ прокоментував заяву першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, що "Газпром" з грудня 2007 року не платить за транзит газу до Європи.

"Цю ситуацію створює сам "Нафтогаз України", не підписуючи акти за обсягами транзиту за грудень 2007 і січень 2008 року і не виставляючи рахунку. Відповідно до контракту на транзит газу по території України, поки рахунок не виставлений, "Газпром" не може здійснювати оплату, а термін оплати, відповідно, зсувається до виставляння рахунку", - сказав С.КУПРІЯНОВ.