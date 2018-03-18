Біля Посольства РФ у Києві продовжується акція проукраїнських активістів (фото, відео)

Активісти допомагають правоохоронцям не пускати до Посольства РФ росіян для голосування на виборах президента.

Біля Посольства Російської Федерації у Києві продовжується акція активістів проукраїнських організацій, які виступають проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти допомагають правоохоронцям не пускати до дипломатичного представництва громадян РФ, які прийшли, щоб взяти участь у голосуванні на виборах президента Росії. Зокрема, активісти оточують росіян і роз’яснюють їм, що Росія розв’язала війну проти України. Деякі громадяни РФ намагалися переконати активістів та правоохоронців, щоб ті не заважали їм пройти до посольства, але правоохоронці все одно не пропустили їх.

Мітингувальники тримають в руках різні плакати, серед яких «Бюлетень- вокзал-Росія», «Смерть Росії».

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Представники «Національних дружин» та «Національного корпусу» гріються біля бочки з багаттям. Також вони встановили намет, в якому всім охочим роздають чай або каву та їжу.

Ряд активістів закликають громадян РФ проголосувати у біотуалеті, який, як вони стверджують, є виборчою кабінкою.

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Прихильники ВО «Свобода» пропонують громадянам РФ проголосувати у наметах, які активісти встановили біля дипвідомства.

Також активісти провели акцію з відкриття пам’ятника президенту РФ Володимиру Путіну, а потім імітували повішення манекена Путіна.

Ситуація під Посольством РФ у Києві, де відбувається акція, спокійна, жодних провокацій не спостерігається.