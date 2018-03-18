Соратники Саакашвілі поскаржились на "викрадення" поліцією в центрі Києва їхньої вантажівки (відео)

Прибічники Міхеїла Саакашвілі скаржаться на вилучення їхнього автомобіля, який прибув на Європейську площу для встановлення сцени.

У Києві на Європейській площі співробітники поліції вилучили вантажівку партії «Рух нових сил», яка прибула з метою встановити сцену для акції за відставку президента України, яка запланована на сьогодні, 18 березня.

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За словами нардепа Юрія Дерев’янка, поліція «викрала» автомобіль, не дочекавшись водія та представників компанії, яка привезла обладнання.

«Поліція сіла за кермо і викрала автомобіль, на якому прибуло обладнання сюди – на Європейську площу. Вони зараз цей автомобіль кудись відвезуть і будуть робити імітацію огляду цього автомобілю», – заявив нардеп у ході стріму на сторінці політсили.

Відео діалогу з поліцією щодо вантажівки також оприлюднено на сторінці у Facebook одного із соратників видвореного з України лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі - Давіда Сакварелідзе.

Поліція поки що не надала коментар з приводу інциденту.