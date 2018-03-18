Громадяни РФ не заявляли про порушення їхніх виборчих прав - омбудсмен

До українського омбудсмена звернулася її російська колега Москалькова щодо недопуску громадян РФ на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах на території України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що громадяни Росії не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав до регіональних представників чи до центрального офісу омбудсмена. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР.

«Сьогодні, 18 березня, до мене звернулась Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова щодо недопуску громадян Росії на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах на території України», - зазначила Денісова.

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За її словами, вона доручила регіональним представникам омбудсмена в областях перевірити цю інформацію.

«За результатами виїзду до російських дипломатичних і консульських установ, регіональні представники Уповноваженого в Одеській, Львівській, Харківській і Чернігівській областях та в м. Києві проінформували, що порушень недопуску виявлено не було», - заявила Денісова.

«Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав до регіональних представників чи до центрального офісу Уповноваженого», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

У Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою та скоординованою позицією української влади щодо недопуску 18 березня росіян в дипломатичні представництва РФ на території Україні, тому що проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.

Сьогодні, 18 березня, правоохоронці не пропускали до приміщення посольства РФ у Києві громадян РФ, які мають намір проголосувати на президентських виборах. Також біля дипломатичного відомства проводять акцію представники проукраїнських організацій, які виступають проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Такі ж акції проукраїнські активісти проводять біля будівель Генерального консульства РФ у Львові, Харкові та Одесі.