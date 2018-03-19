Росія поскаржилась на "репресивну політику України" щодо її пропагандистів

Речниця МЗС РФ заявила, що українські ЗМІ користуються в Росії повною професійною свободою дій.

У МЗС РФ назвали висилку з України кореспондента «Росія 24» «тоталітарними практиками придушення інакомислення».

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

«17 березня Служба безпеки України заявила про висилку чергового російського журналіста - кореспондента телеканалу «Росія 24» Наталії Гончарової з трирічною забороною на в'їзд до країни. Приводом для цього обурливого акту стала нібито підготовка провокаційних матеріалів, що спотворювали образ України і завдавали шкоди її міжнародному авторитету», - сказала Захарова.

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На її думку, такі дії української влади, «спрямовані на тотальну зачистку інформаційного простору країни, повністю дискредитують Україну як члена міжнародної спільноти».

«З подачі Києва у XXI столітті в Європі практикуються гірші тоталітарні практики придушення інакомислення», - сказала Захарова.

«Наголошуємо, що українські ЗМІ користуються в Росії повною професійною свободою дій, і ми вимагаємо аналогічного ставлення до вітчизняних медіапрацівників в Україні», - додала вона.

Захарова закликала міжнародну спільноту, профільні міжнародні інституції та неурядові організації рішуче засудити «репресивну політику України стосовно засобів масової інформації».