ГПУ та «Нова пошта» уклали мирну угоду

За словами речника Генпрокуратури, представник «Нової пошти» підтвердив, що обшуки, які проводилися, були коректними.

В Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч генпрокурора Юрія Луценка з співзасновником компанії «Нова пошта» В’ячеславом Климовим, під час якої сторони домовилися про співпрацю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Представник приватного оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на базах «Нової пошти» в кількох містах країни, були коректними, не супроводжувалися спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і тим більше – не мали намірів рейдерського захоплення», - написав він.

За словами Лисенка, генпрокурор ознайомив Климова з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень «Нової пошти».

«Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин. Також до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків в ході переказів грошових коштів. Генпрокурор та представник «Нової пошти» домовилися про співпрацю для удосконалення роботи компанії, мінімізації ризиків переправлення заборонених товарів та унеможливлення ймовірних незаконних фінансових послуг з метою ухилення від оподаткування. Для цього будуть проведені робочі зустрічі юристів та фінансистів «Нової пошти» з представниками Генпрокуратури, а також організовані контрольні закупки товарів та послуг», - написав речник.

Він також зазначив, що Луценко та Климов висловили зацікавленість в законній організації роботи одного з найбільших операторів експрес-доставок в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня співробітники Генпрокуратури провели близько 15 обшуків в офісах і складських приміщеннях «Нової пошти» у Києві, Полтаві та Харкові.

17 березня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що менеджери компанії і споріднених підприємств підозрюються у злочинах, передбачених ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») та ст. 212 ( «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів») Кримінального кодексу України.

Сарган зазначила, що, за інформацією фіскальної служби, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення в готівку безготівкових коштів і з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

Довідка УНІАН. Компанія «Нова пошта» заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства «Нова пошта», у групу компаній експрес-доставки входять «Нова пошта інтернешнл» (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), «Нова пошта логістик» (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і «Пост Фінанс», яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях «Нової пошти».