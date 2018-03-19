Клімкін: для Росії вже немає "червоних ліній", вона розпочала війну проти цивілізованого світу

Глава МЗС запропонував подвоїти зусилля світової спільноти для побудови безпечного середовища у країнах ЄС та сусідства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських партнерів скоординовано відповісти на нетрадиційну, але реальну війну Російської Федерації, яку вона веде проти цивілізованого світу.

Як повідомляється на сайті МЗС України, в рамках робочого візиту до Брюсселя Клімкін взяв участь у політологічному заході Центру європейської політики «Будуючи безпечну та міцну Україну: прогрес та виклики».

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Виступаючи з промовою, міністр наголосив, що Україна продовжує євроінтеграційні трансформації та комплексне реформування країни на тлі гібридної агресії РФ. На переконання глави МЗС, нещодавні події у Великій Британії є тривожним дзвоником для цивілізованого світу: Росія не збирається зупинятися та вже здійснює брутальні хімічні атаки в Європі, відтак треба подвоїти зусилля для побудови безпечного середовища у країнах ЄС та сусідства.

«Ми часто чуємо, що Володимир Путін перейшов ту чи іншу «червону лінію». Для Росії більше немає «червоних ліній». Забудьте про це. Росія розпочала нетрадиційну, але вже цілком реальну війну проти демократичних інституцій та цивілізованого світу. Ми маємо дати скоординовану відповідь на ці загрози», - наголосив Клімкін.

У четверті роковини анексії Криму українська сторона розраховує на посилення санкційного тиску ЄС на Росію через невиконання Мінських домовленостей та брутальні порушення прав людини на окупованому півострові та на сході України. У цьому зв’язку Україна також закликає не визнавати незаконні вибори президента РФ, які відбулися на території окупованого Криму.