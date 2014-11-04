Порошенко звільнив в.о. голови Сумської ОДА

Чернявського звільнили згідно з розпорядженням від 3 листопада 2014 року № 359-К та згідно із заявами, поданими ним Президентові України та Голові Адміністрації Президента України.

Читайте такожПорошенко звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областяхРозпорядженням від 3 листопада 2014 року № 358-К з 4 листопада тимчасове виконання обов’язків голови Сумської обласної державної адміністрації покладено на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації Івана Боршоша з правом першого підпису на фінансових документах.

Нагадаємо, 19 вересня ТСН повідомляв, що активісти Майдану змусили Чернявського написати заяву про звільнення на другий день після призначення.