Порошенко звільнив в.о. голови Сумської ОДА
16:03, 04 листопада 2014Політика
1 0
Голову облдержадміністрації від 3 листопада 2014 року № 359-К Віктора Чернявського звільнено з посади першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації за власним бажанням.
Чернявського звільнено за заявою / ТСН
Чернявського звільнили згідно з розпорядженням від 3 листопада 2014 року № 359-К та згідно із заявами, поданими ним Президентові України та Голові Адміністрації Президента України.
Читайте такожПорошенко звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областяхРозпорядженням від 3 листопада 2014 року № 358-К з 4 листопада тимчасове виконання обов’язків голови Сумської обласної державної адміністрації покладено на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації Івана Боршоша з правом першого підпису на фінансових документах.
Нагадаємо, 19 вересня ТСН повідомляв, що активісти Майдану змусили Чернявського написати заяву про звільнення на другий день після призначення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter