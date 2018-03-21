Польща сподівається на швидке скасування Україною заборони на ексгумацію останків поляків

Там зазначили, що цьогоріч буде 100 років незалежності Польщі і 75-та річниця злочинів, вчинених проти поляків на Волині і запропонували "написати спільний сценарій вашування цих історичних подій".

Заборона України на ексгумацію останків польських жертв конфліктів ускладнює діалог між двома країнами і Польща сподівається на її швидке скасування.

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Про це заявив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович під час свого виступу у Сеймі, представляючи основні завдання закордонної політики Варшави у 2018 році, передає Польське радіо.

Він зазначив, що незалежна, демократична та стабільна Україна для Польщі є необхідним елементом європейського порядку та безпеки.

Міністр заявив про що важливість двосторонніх відносин, нагадавши минулорічний візит президента Анджея Дуди до Харкова. «Ми переконані, що польсько-українське партнерство є постійним і таким воно має залишатися. Трагічне історичне випробування, що зачепило Україну в результаті російської збройної агресії, викликає у Польщі природне співчуття та солідарність з народом, який бореться за свободу, цілісність та незалежність», - сказав Чапутович.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі звернув увагу на енергетичне, військово-підготовче та комунікаційне співробітництво двох держав. «Ми розвиваємо транспортні сполучення – залізничне та авіаційне – а польський національний перевізник LOT відкриває рейс вже з шостим летовищем в Україні (у Запоріжжі – ред.). Ми показали енергетичну солідарність у зв’язку з рішенням російського "Газпрому" про перекриття постачання газу в Україну, транспортуючи цю сировину через вузол у Германовичах», - сказав він.

Крім того Чапутович зазначив, що торік польські консули видали громадянам України 1,2 млн віз, а у польських вищих навчальних закладах навчається 35 тис. студентів з України.

Також він наголосив на необхідності врегулювання історичних суперечок між Україною та Польщею. Міністр нагадав, що цьогоріч минає 100-річчя незалежності Польщі, а також "75-та річниця масових злочинів, вчинених проти поляків на Волині. Ці ювілеї несуть у собі сильний емоційний заряд; ми повинні написати спільний сценарій вашування цих історичних подій".

Чапутович підкреслив, що введену Україною заборону на проведення пошуково-ексгумаційних робіт останків польських жертв воєн та конфліктів важко зрозуміти і це перешкоджає діалогу. Польський міністр висловив надію, що найближчим часом ця заборона буде скасована.