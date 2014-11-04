Проросійський марш в Одесі так і не відбувся

В Одесі «Катерининський марш» не відбувся. Як передає кореспондент УНІАН, до Соборної площі, на якій, згідно з анонсом, о 16.00 мав початися марш, прийшли лише близько 50 проросійськи налаштованих громадян, в основному, пенсіонери. У цей час на площі знаходилися сотні проукраїнських активістів і опоненти навіть не зробили спроби провести акцію. Вони вирушили на Катерининську площу, до пам'ятника Засновникам Одеси, центральною фігурою якого є імператриця Катерина Друга, щоб покласти до нього, як планувалося, квіти. Проте співробітники правоохоронних органів, які стоять в оточенні біля пам'ятника, до монумента нікого не пропускали. Люди залишили квіти на краю площі.

У цей час з Соборної площі на Катерининську площу також прийшли кілька десятків проукраїнських активістів, яких міліція також до монумента не пропустила. Між опонентами (проукраїнськими і проросійськими громадянами) розпочалася суперечка, але правоохоронці, ставши між ними, можливого зіткнення не допустили.

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Кілька разів в історичному центрі, заповненому прихильниками незалежності України, відбувалися провокації: деякі громадяни вигукували: «Слава Росії!». Але, за попередніми даними, серйозних прецедентів не сталося.

Також група проукраїнських активістів, за їх словами, «справила цивільний арешт сепаратистів» (до 10 молодих людей), та провела їх до Приморського райвідділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси зібралися сотні людей, щоб не допустити проведення «Катерининського маршу», початок якого було анонсовано на 16.00. Напередодні невідомі розклеїли у місті листівки із закликами прийти на «Катерининський марш». У листівках містився заклик прийти 4 листопада на Соборну площу «всіх росіян, яким не байдужа історія міста».

Одеська міліція закликала громадян не піддаватися на подібні провокації.