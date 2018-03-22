Подання на Савченко: Луценко розповів, звідки планували обстріляти центр Києва

Генпрокурор наголошує, що це теракт, спрямований на повалення Української держави.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що «зловмисники планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або на баржі з Дніпра та обстріляти центр Києва».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Верховній Раді під час представлення подання на притягнення народного депутата Надії Савченко до кримінальної відповідальності.

За словами Луценка, "на сьогоднішній день достеменно встановлено з показів свідків, що зловмисники планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або на баржі з Дніпра та обстріляти центр Києва. Як ви розумієте, не прицільно. Хто при цьому постраждав би більше – депутати чи прості українці, які тут знаходяться, живуть, працюють, - відповідь очевидна".

Як наголосив генпрокурор, "це був теракт, направлений на повалення української держави. Більше мені додати нічого. І за це має настати відповідальність".