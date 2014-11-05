Росія перекидує сили до Тельманового та на фланги на півночі Луганщини

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Російське військове керівництво у взаємодії з підрозділами ФСБ РФ на Донбасі докладає значних зусиль для підпорядкування окремих місцевих бандформувань єдиному командуванню.

"Фактично під виглядом так званої «Армії Новоросії» на окупованих територіях створено угруповання російських військ, що складається з підрозділів армії РФ і російських найманців, в яку включені окремі місцеві бандформування для другорядних і демонстраційних дій", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРФ стягнула до кордону 6 "Іскандерів" та усіляко посилює військову присутність на ДонбасіУ складі даних бандформувань, крім місцевих бойовиків, також перебувають російські найманці, зазначив Тимчук.

Активно здійснюється вдосконалення системи постачання даного угруповання. Створюються перевалочно-розподільні бази, пункти збору і ремонту бойової техніки, накопичення матеріально-технічних ресурсів (н.п.Луганск, Сніжне, Макіївка, Новоазовськ).

Нагадаємо, за даними Тимчука, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцеве та Донецька.