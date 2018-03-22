У російському МЗС згадали про хештег #FreeSavchenko

В Москві почали відпускати зловтішні коментарі з приводу затримання Савченко.

Речник МЗС РФ Марія Захарова у зв'язку із затриманням народного депутата України Надії Савченко згадала про хештег #freesavchenko.

Захарова у Facebook зазначила, що, за повідомленнями ЗМІ, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини не коментує затримання депутата Верховної Ради Надії Савченко, але стежить за розвитком подій.

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"А ЄС? ПАРЄ? СПЛ? Мабуть, ще й стежити не почали. Головне, щоб коли вони перестануть «стежити» за ситуацією і усвідомлять, що їхнього кумира затримано, вони не переплутали МЗС України з МЗС Росії і не надіслали нам ноту протесту. Нагадую нашим західним колегам їхній же хештег - #freesavchenko. Думаєте, не знадобиться?», - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт.

У Генпрокуратурі Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Савченко у супроводі слідчого прибула до Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, де генпрокурор Юрій Луценко у присутності адвоката підписав та оголосив їй підозру. Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що сьогодні засідання суду з обрання запобіжного заходу Савченко не буде.