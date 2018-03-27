Савченко - не остання: Луценко запевнив, що в 2018 році направлять до суду справи по іншим депутатам без імунітетів
00:08, 27 березня 2018Політика
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Луценко бачив матеріали, які свідчать про наступні подання до парламенту, вони будуть виключно обґрунтовані і базуватися на здобутих законним шляхом доказах.
Савченко не останній народний депутат, якого ГПУ хоче притягнути до відповідальності / фото twitter.com/Leshchenkos
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про впевненість у тому, що справи по більшості депутатів, з яких зняли недоторканість, направлять до суду 2018 року. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Цього року я впевнений, що більшість із (справ на) депутатів, на яких було рішення парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть доправлені до судових процесів", - розповів він.
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Крім того, генпрокурор запевнив, що Надія Савченко не останній народний депутат, якого ГПУ хоче притягнути до відповідальності, передає "Українська правда".
"(Савченко) це не останній народний депутат, я бачив матеріали, які свідчать про наступні подання до парламенту, вони будуть виключно обґрунтовані і базуватися на здобутих законним шляхом доказах", - зазначив Луценко.
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