"Нацдружини" прийшли в офіс телеканалу ZIK та заявили, що будуть його охороняти (фото)

"Про перебіг подій навколо телеканалу обіцяємо інформувати в режимі реального часу", - зазначають у "Національних дружинах".

"Національні дружини" прийшли в офіс телеканалу ZIK та заявили, що будуть його охороняти.

Про це повідомляється на офіційній сторінці національних дружин у Facebook.

«Редакція телеканалу звернулася по допомогу – відсьогодні Нацдружини беруть на себе зобов’язання гарантувати представникам цього ЗМІ право на чесну роботу та повну безпеку. Ми не дозволимо провокацій. Про перебіг подій навколо телеканалу обіцяємо інформувати в режимі реального часу», – зазначають у "Національних дружинах".

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Як відомо, бізнесмен-втікач Петро Димінський вибув зі складу власників телеканалу ZIK (ТРК "Міст ТБ").

18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці. 15 грудня Нацполіція України оголосила Димінського у розшук.