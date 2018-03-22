Бізнесмен-утікач Димінський вибув зі складу власників телеканалу ZIK

Також у телеканалу ZIK змінився склад пов’язаних осіб і директор.

Бізнесмен-втікач Петро Димінський вибув зі складу власників телеканалу ZIK (ТРК "Міст ТБ").

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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Зазначається, що на засіданні 22 березня Нацрада задовольнила заяви ТОВ – ТРК "Міст ТБ", м. Львів (логотип "ZIK") та ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Львів ("Z ZIK") щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), складу пов’язаних осіб, редакційної ради та керівника.

"Зі складу власників вибув Димінський Петро Петрович, відтепер кінцевими бенефіціарами будуть лише три особи: Димінська Олена Іванівна, Димінська Жанна Петрівна, Димінська Анастасія Петрівна", - йдеться в повідомленні.

Також у телеканалу змінився склад пов’язаних осіб і директор. "Замість І.Туркевича (дирекором) став В.Козій. До редакційної ради мовників входять В.Козій, Т.Смакула, Д.Нікуленко, О.Дроздов, вибули – І.Туркевич і В.Зак", - повідомляє Нацрада.

Нагадаємо, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах.

Як відомо, 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці. 15 грудня Нацполіція України оголосила Димінського у розшук.

На початку березня за клопотанням Генпрокуратури бізнесмену Петру Димінському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.