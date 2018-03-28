Журналісти показали, як російські дипломати залишали Україну (відео)

МЗС РФ заявило, що всі 13 співробітників дипмісії виїхали.

Російські дипломати, яких визнали персонами нон ґрата в Україні, вже виїхали з території нашої країни.

Рішення про видворення Україна разом із 25 іншими країнами ухвалила у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, передає ТСН.

Першими близько 5-ої ранку виїхали двоє службовців російського консульства в Одесі. Про це ТСН повідомили охоронці відомства. За джерел, додому вони поїхали машинами і перетнули кордон у Сумській області.

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Окрім Одеси, покинути дипустанови росіяни мають у Львові, Харкові та Києві. Українське міністерство закордонних справ не розголошує, скільки з них вже поїхали. Російське МЗС стверджує, що вже всі вони перетнули український кордон.

Зі столиці до Москви вони вже полетіли з пересадкою у Мінську. Вилітали росіяни з аеропорту "Жуляни". Виїжджали російські дипломати з Києва кожен власним ходом. Хто з орендованих столичних квартир, а хто із посольства. Охорону диппредставництва у зв'язку з виселенням працівників не посилювали. Єдині, хто прийшов провести вигнанців, були до десятка молодих активістів з плакатами на підтримку рішення України.

У "Жулянах" себе російські дипломати не виказували, пообідали в ресторані італійської кухні, пили воду та чай. До літака їх повезли окремим автобусом як пасажирів бізнес-класу.

Як повідомляв УНІАН, 27 країн і НАТО ухвалили рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.