В'ятрович про латиницю в Україні: посилить русифікацію

В Україні розгорілися дискусії про перехід з кирилиці на латиницю.

Перехід України на латиницю може посилити русифікацію країни і зупинити перехід багатьох громадян на українську.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Відмова від кирилиці захистить нас від Росії і наблизить до Європи" - головний аргумент прихильників. Проте насправді зміна письма може зіграти протилежну роль - посилення русифікації. Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Введення латиниці створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох з них", - йдеться у його повідомленні.

Більше того, продовжив В'ятрович, така зміна може спровокувати рух у протилежному напрямку - звична кирилична російська для багатьох буде простішою, ніж незнайома латинська українська.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував обговорити можливе введення в Україні латиниці поряд з кириличним алфавітом. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook. До такої ідеї його спонукала пропозиція історика і журналіста з Польщі Земовіта Щерека.