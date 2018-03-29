У Лаврова запропонували закрити посольство США в Петербурзі - ЗМІ

МЗС РФ запропонувало закрити посольство США у Санкт-Петербурзі.

Міністерство закордонних справ Росії запропонувало закрити американське диппредставництво у Санкт-Петербурзі у відповідь на закриття генконсульства РФ у Сіетлі.

Про це пише газета "Известия" з посиланням на джерела у дипломатичних колах. Відповідну пропозицію буде направлено президенту РФ Володимиру Путіну, який прийме остаточне рішення.

Читайте також"Водки нет, идите домой": у Києві активісти "проводжають" російських дипломатів (фоторепортаж)

"Правильніше було б закрити консульство у Петербурзі. Звісно, розглядаються варіанти і в Єкатеринбурзі, і у Владивостоці, але пітерське консульство з точки зору статусу для американців важливіше. Ми внесемо свої пропозиції, але останнє слово залишається за президентом — можливі коригування", — повідомив один зі співрозмовників видання.

При цьому прес-секретар американського посольства у РФ Марія Олсон заявила, що американська сторона "залишає за собою право відреагувати на будь-які заходи Росії".

Раніше у Державному департаменті США заявили, що 27 країн та Організація Північноатлантичного договору (НАТО) прийняли рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії.