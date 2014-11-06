Існує тільки один формат: звільняти окуповані території - Турчинов

Росія не збирається працювати на нормалізацію ситуацію на Донбасі. Про це заявив спікер українського парламенту Олександр Турчинов, повідомляє ТСН.

"Треба констатувати, що Російська Федерація і не збиралася працювати в напрямку мирного розв'язання трагедії, яку вони штучно створили на сході нашої країни", - заявив він. На думку Турчинова, про це свідчать і проведені на Донбасі так звані вибори.

"Ті фейкові вибори, які росіяни провели на окупованій території, які ніколи не визнає цивілізований світ, які й виборами назвати неможливо – вони свідчать про те, що фактично здійснюється спроба заморозити цей конфлікт, зробити його перманентним", - вважає український політик.

Читайте такожРосія відмовляється вести переговори щодо Донбасу

Керівник парламенту минулого скликання каже, що вже підготував постанову щодо скасування законів про особливий статус Донбасу та амністію бойовиків, бо ці закони насправді і не працювали жодного дня.

"Їх треба скасовувати. Треба скасовувати закон про особливий статус, тому що він передбачав вибори до місцевих рад у грудні. Зрозуміло, що жити за українським законодавством ті, хто окупував території, не збираються. Жодних передумов, після яких має наступити амністія, ні терористи, ні російські військові не збиралися виконувати, і я навіть не підписав цей закон і не відіслав його до Адміністрації президента. Тому вже вніс постанову щодо скасування голосування закону про амністію і скасування закону про особливий статус", - пояснив Турчинов.

На його думку, наразі залишається можливим тільки один варіант поведінки з бойовиками. "Є лише один формат нашої діяльності: звільняти окуповані території", - наголосив політик.