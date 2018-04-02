У Єврокомісії прокоментували суперечку між НАБУ і САП: "це не справляє хороше враження"

У Брюсселі слідкують за повідомленнями довкола суперечки між антикорупційними органами в Україні.

У Брюсселі відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і "це не справляє хорошого враження".

Про це заявив керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер, пише Радіо Свобода.

За словами Вагнера, у Брюсселі слідкують за повідомленнями довкола суперечки між НАБУ та САП.

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"Ми знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями… Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні? Може, часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося тільки через кілька днів", – сказав він.

Разом із тим, додає 112 Україна, говорячи про реформи в Україні та враження Брюсселя від них, Вагнер зазначив: "Загальне враження - те, що сталося протягом останніх 3 років - це більше, ніж сталося за попередні 20".

"Попри те, що стільки вже зроблено, набагато більше роботи ще попереду. І третій момент - і він дійсно важливий - де ми зараз і як все буде рухатися далі? Немає відчуття, що бодай якісь зміни є незворотніми", - зазначив Вагнер.

На питання, у якому з напрямків реформ в Україні він бачить справжні успіхи, Вагнер зауважив: "Список дуже довгий".

Як повідомляв УНІАН, низка ЗМІ раніше написали, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня, Луценко і Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.