"Виходять на Майдан і трясуть владу": російський політолог пояснила відмінність українців від росіян

За оцінкою експерта, українці "вже набувають своєї національної ідентичності, у той час як росіяни ще роздумують".

Головну відмінність України від Росії сформулював екс-президент Леонід Кучма у своїй книзі ("Україна – не Росія", – ред.). Читайте такожБільше жодних "перемог": російський політолог пояснив, чому Путін "не полізе" на Київ або Маріуполь Про це заявила російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова під час чату в "Главреді". "Мені здається, президент Кучма чудово відповів на ваше запитання у своїй книзі. Якщо коротко: українці вже набувають своєї національної ідентичності, у той час як росіяни ще роздумують. Українці підтвердили існування громадянського суспільства. Росіяни ще його будують. Українці виходять на Майдан і трясуть владу. Росіяни ще побоюються це робити", — підкреслила Шевцова.

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