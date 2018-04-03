Рада планує сьогодні розглянути скасування е-декларування для антикорупціонерів (наживо)

11:15, 03 квітня 2018
Політика
426
Також нардепи розглянуть питання, які стосуються екологічної політики / фото УНІАН

Читайте такожНАЗК виступає за скасування декларацій для антикорупціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, планується розгляд ряду законопроектів, які стосуються декларування доходів громадськими діячами, які борються з корупцією, а також щодо звільнення їх від відповідальності.

Також парламент планує розглянути законопроект щодо пенсій членам сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника — йдеться про сім’ї тих, хто загинули під час АТО.

Крім того, передбачається розгляд питань, які стосуються екологічної політики. А також парламент планує розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Скандал з е-деклараціями для активістів
Теги: #Верховна Рада#декларації