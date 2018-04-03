Рада планує сьогодні розглянути скасування е-декларування для антикорупціонерів (наживо)
11:15, 03 квітня 2018Політика
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Також парламент планує розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.
Також нардепи розглянуть питання, які стосуються екологічної політики / фото УНІАН
Сьогодні ВР планує включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо відміни електронного декларування для антикорупціонерів.
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Як передає кореспондент УНІАН, планується розгляд ряду законопроектів, які стосуються декларування доходів громадськими діячами, які борються з корупцією, а також щодо звільнення їх від відповідальності.
Також парламент планує розглянути законопроект щодо пенсій членам сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника — йдеться про сім’ї тих, хто загинули під час АТО.
Крім того, передбачається розгляд питань, які стосуються екологічної політики. А також парламент планує розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.
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