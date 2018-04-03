Рада планує сьогодні розглянути скасування е-декларування для антикорупціонерів (наживо)

Також парламент планує розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.

Сьогодні ВР планує включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо відміни електронного декларування для антикорупціонерів.

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Як передає кореспондент УНІАН, планується розгляд ряду законопроектів, які стосуються декларування доходів громадськими діячами, які борються з корупцією, а також щодо звільнення їх від відповідальності.

Також парламент планує розглянути законопроект щодо пенсій членам сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника — йдеться про сім’ї тих, хто загинули під час АТО.

Крім того, передбачається розгляд питань, які стосуються екологічної політики. А також парламент планує розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.