Четверо прокурорів, які вели обвинувачення проти Луценка, стали його підлеглими - ЗМІ (відео)

Журналісти з'ясували, що працівники ГПУ, які раніше відправили Луценка у тюрьму, зараз спокійно працюють під його керівництвом, хоча і не перетинаються з ним. При тому, що за "їхню" справу Україна відшкодувала Луценку 15 тисяч євро за рішенням ЄСПЛ.

Одразу 4 прокурорів, які представляли в судах обвинувачення проти Юрія Луценка у 2010-2013 роках, сьогодні працюють у Генеральній прокуратурі України. Іще один працює в прокуратурі м. Києва і торік пройшов у фінал конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань.

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Як передає Bihus.info, про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми “Наші Гроші з Денисом Бігусом”.

Під час судового процесу над Юрієм Луценком у 2010-2013 роках нинішній Генпрокурор називав прокурорів, які вели проти нього обвинувачення, “дебілами”, а самі кримінальні справи - “сфальсифікованими”. Виходячи з його слів, у діях прокурорів були ознаки злочину. Однак деякі з них не лише не звільнені, а після Революції Гідності навіть пішли в органах прокуратури на підвищення.

Наприклад, Іван Бабенко, тодішній прокурор у першій інстанції, якого Юрій Луценко називав “прищем”, а його дружина Ірина Луценко - “брехуном”, нині працює заступником начальника управління Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Євген Зінченко, який представляв обвинувачення у судах першої та другої інстанцій і якого Юрій Луценко у той час називав “дебілом”, також працює в ГПУ - прокурором Головного слідчого управління.

На запитання, чи він бачився і обговорював з Юрієм Луценком тодішню справу після того, як його призначили Генеральним прокурором, Євген Зінченко відповів: “Навіщо мені з ним бачитися… Може, і бачився, не пам’ятаю. І навіщо мені з ним обговорювати якісь (пов’язані із тією судовою справою - ред.) ситуації?”

Ще один прокурор, який представляв обвинувачення у судах першої та другої інстанцій, Віктор Клименко, торік увійшов до числа 19 фіналістів конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань. Однак у відповідь на запитання щодо справи Луценка він порадив журналістам звернутися до прес-служби прокуратури м. Києва, в якій зараз працює начальником відділу.

В одному із судових засідань у серпні 2011 року Юрій Луценко назвав Віктора Клименка “очкастим дебілом”.

У Вищому спеціалізованому суді проти Юрія Луценка виступали прокурори Валерій Казнадзей і Микола Курапов. Курапов пішов після Революції Гідності на підвищення і тепер працює заступником начальника Департаменту ГПУ. Обидва відмовився відповідати на питання журналістів.

“Їхній злочин - не встановлено. Це (чи є вони злочинцями - ред.) може сказати тільки суд”, - це все, що вдалося почути у відповідь від Луценка автору розслідування. Після цієї репліки охорона відтіснила журналістів від Луценка.

У 2012 році захист Юрія Луценка виграв у Європейському суді з прав людини позов щодо протиправних дій згаданих вище прокурорів. Тоді держава Україна відшкодувала Луценку 15 тисяч євро.

"Ці кошти виплатили з державного бюджету. Українське законодавство передбачає можливість зворотного (регресного) стягнення такого відшкодування безпосередньо з винних у порушенні осіб. У даному випадку таке стягнення стосувалося б і прокурорів, на порушення яких звернув увагу ЄСПЛ. Однак для їхня вина має бути встановлена в українському суді. Відповідного судового рішення в Україні так і не було. Тому 15 тисяч євро відшкодували платники податків", - резюмував Мокрик.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко поскаржився, що скандальні "поправки Лозового" до КПК паралізували правоохоронну систему.