Луценко скаржиться, що скандальні "поправки Лозового" до КПК паралізували правоохоронну систему

Він повідомив про великі черги до суду на право подати клопотання, зазначивши, що "у світі нема вічних двигунів, зате безліч вічних гальм".

Генеральний прокурор Юрій Луценко скаржиться, що "непродумані" поправки до Кримінального процесуального кодексу, які набули чинності 15 березня, "паралізували правоохоронну систему".

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Як я і попереджав ВР, непродумані поправки до КПК паралізували правоохоронну систему", - йдеться у дописі.

Генпрокурор додав фото "запису станом на 6 ранку черги на право (!) подати клопотання до Печерського райсуду, які можливо (!) будуть розглянуті 25 червня", де вказано 17 осіб.

"Обшуки у справах по вбивству, арешти майна у справах про розкрадання, експертизи у справах про згвалтування - все в трьохмісячній черзі. Правильно кажуть: у світі нема вічних двигунів, зате безліч вічних гальм", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро, МВС та поліція закликали парламент скасувати внесені у жовтні 2017 року зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Вони заявляли, що 15 березня набувають зміни до КПК, які можуть паралізувати діяльність правоохоронної системи.

Відповідно до змін, слідчі підрозділи позбавлені можливості звертатися до місцевих судів для отримання дозволів на проведення обшуків, тимчасового вилучення майна, накладення арештів, обрання запобіжних заходів. Натомість зобов’язані звертатися лише в один суд, розташований за місцем розташування головного управління Національної поліції в окремій області.

Як заявляв голова Нацполіції Сергій Князєв, необхідно змінити норми Кримінального процесуального кодексу в частині звернення правоохоронців до суду за дозволом на проведення слідчих дій; повернути слідчим право на призначення експертиз та змінити порядок закриття проваджень, щоб запобігти закриттю за формальними ознаками.

Князєв заявляв, що у разі неухвалення таких змін, одночасному закриттю підлягатимуть як мінімум 700-800 тис. проваджень.

22 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до КПК (№8151), яким виключила положення про те, що подання клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку чи обрання запобіжних заходів, призначення експертизи здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді і подається до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування як юридична особа.