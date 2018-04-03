Журналісти розповіли, на яких авто їздять народні депутати (відео)

Народні депутати мають право пільгового проїзду в метро, але добираються на роботу переважно на елітних авто.

Уже третій день активісти, журналісти і просто люди, які цікавляться доходами нардепів, вивчають їхні декларації.

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А там багато цікавого, зокрема й авто преміум-класу, передає "24 канал".

Наприклад, народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко їздить на Mercedes-Benz GL450, а Тетяна Донець з "Народного фронту" має дві автівки: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинський – аж 10 елітних автомобілів.

Як повідомляв журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook, біля Ради 7 грудня ввечері, під час голосування за держбюджет-2018, було припарковано багато елітних авто.