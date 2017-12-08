Журналіст показав, на яких авто депутати приїхали голосувати за бюджет (фоторепортаж)

Біля Ради 7 грудня ввечері, під час голосування за держбюджет-2018, було припарковано багато елітних авто. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Михайло Ткач, показавши відповідні фото.

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"Це народні депутати України приїхали голосувати за держбюджет злиденної країни на наступний рік. Сьогодні вони підняли собі зарплати. Сьогодні вони проголосували за звільнення голови антикорупційного комітету. А ще вони хочуть надати собі право звільнити директора Національного антикорупційного бюро", - написав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьований з урахуванням бюджетних висновків та затверджений урядом до другого читання 1 грудня.