Холодницький – Лещенку: доходи і видатки не дозволяють вам придбати квартиру в центрі Києва

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури зазначив, що кримінальне провадження щодо законності купівлі Лещенком квартири в центрі Києва розслідується

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що кримінальне провадження щодо законності купівлі народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в центрі Києва розслідується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді України.

"Я був проти, що якась аналітична довідка замінила провадження по вашій квартирі за 350 тисяч доларів. Я був проти, що не було внесено в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань - УНІАН)", - заявив він.

При цьому Холодницький зазначив, що згодом кримінальне провадження щодо придбання Лещенком квартири було відкрите.

"Але я вас інформую, що так, із запізненням, краще пізно ніж ніколи, це провадження. І я чекаю від органів слідства, чим воно закінчиться. Бо аналіз доходів і видатків не дозволяє вам придбати квартиру в центрі Києва", - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня 2016 року Холодницький заявив, що очолюване ним відомство вимагало внесення інформації щодо купівлі народним депутатом Сергієм Лещенком квартири до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Коли я писав листа директору НАБУ, я ставив вимогу про внесення до ЄРДР (факт купівлі Лещенком квартири – УНІАН). Чому це не було зроблено детективами або керівництвом НАБУ? Я не знаю. Вони передали в свій аналітичний відділ, досліджували... Внесення до ЄРДР зняло б багато питань, просто Кримінальний процесуальний кодекс виписаний так, що процесуальна функція прокурора починається з моменту внесення до ЄРДР», - пояснив Холодницький.

Він також висловив думку, що купівлею дорогого житла Лещенко "підставив під удар весь антикорупційний блок, який хоче щось змінити в країні".

"Бо дійсно, коли в країні війна, а ти купуєш в центрі квартиру… я з моральної сторони його не можу зрозуміти", - сказав Холодницький.

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Довідка УНІАН. 6 вересня 2016 року ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. м у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав НАЗК та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджував, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що Лещенко вже дав Бюро попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.

16 вересня прес-служба НАБУ повідомила, що відомство завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири у Києві.

19 вересня на брифінгу Ситник заявив, що його відомство передасть НАЗК матеріали щодо виявлених ознак адміністративних правопорушень у діях Лещенка під час придбання елітної квартири у центрі столиці.

20 вересня НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири Лещенка.

1 листопада Генеральна прокуратура України зареєструвала заяву народного депутата Павла Пинзеника та відкрила кримінальне провадження щодо можливого скоєння злочину народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Лещенком під час придбання ним елітної квартири в центрі Києва.

6 грудня в інтерв’ю журналістам генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у Генеральній прокуратурі України не вбачають підстав для кримінального переслідування народного депутата Сергія Лещенка у зв’язку з придбанням ним дорогої квартири в центрі Києва.

15 лютого 2017 року Печерський районний суд Києва закрив справу, яку ініціювало НАЗК, про вчинення адміністративного правопорушення під час придбання квартири народним депутатом Сергієм Лещенком у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.