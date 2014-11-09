Бійці "Айдару" відповіли прокурору Києва на його висловлювання про "військовий переворот" (відео)

Бійці батальйону "Айдар" відповіли прокурору Києва Сергію Юлдашеву на його висловлювання про можливий військовий переворот, який нібито можуть організувати військові-добровольці. Вони обурюються і радять чиновникам спробувати взяти зброю в руки і поїхати на Схід, повідомляє ТСН.

Керівник підрозділу батальйону "Айдар" Сергій Граб до вислову поставився спокійно. Він заявив, що вже звик до таких речей і додав, що це вже не перша спроба окремих чиновників або ЗМІ заплямувати захисників України.

"Може, нехай вони самі спробують, візьмуть амуніцію і підуть повоюють. А то тут розповідати, що якась загроза від "Айдару"... Ви мене вибачте, яка загроза від "Айдару", - сказав Граб, додавши, що Юлдашев міг перенервувати у передчутті майбутньої люстрації.

За часів екс-президента Віктора Януковича нинішній глава столичної прокуратури працював на посаді заступника прокурора Луганської області, а, отже, підпадає під дію Закону "Про очищення влади".

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Прокоментувати ситуацію вирішила і сестра української льотчиці Надії Савченко, Віра. До того, як потрапити до російських тюремників, Надія також була добровольцем "Айдару".

"Яке вони мають право взагалі розкривати рот. І зараз вони розповідають, яка це загроза - ви самі (мається на увазі прокурор - Ред.) робите цю загрозу і найбільший злочин - це бездіяльність. Ви подумайте про це", - заявила Віра Савченко.

Командир батальйону "Донбас" і кандидат у нардепи Семен Семенченко заявив, що добровольців використовували у найгарячіший час боїв на Сході, а тепер намагаються зменшити їх кількість, просто дискредитуючи.

"Той процес, який зараз відбувається... Потроху, маленькими дозами в російських ЗМІ, а зараз і з деяких наших - починає подаватися інформація про мародерства. Виступають на різних каналах люди, які представляються бійцями "Айдара", "Донбасу", "Дніпра"... Це просто інформмесседжи, які поступово складаються в єдиний інформаційний гул. Це спланована компанія", - заявив Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Києва Сергій Юлдашев вбачає небезпеку в тому, що члени добровольчих батальйонів "йдуть у міста зі зброєю".

"Одна справа, коли вони на Сході захищають нашу державу. Інше - коли вони йдуть до міста зі зброєю. Зокрема, в столиці. Навіть більше, я вважаю, це внутрішньою загрозою. Погодьтеся, вони ж непрогнозовані. Можуть навіть військовий переворот здійснити...", - цитує Юлдашева його прес-секретар.