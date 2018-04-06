Скандал з судном "Норд": ФСБ вирішила "захищати" російських рибалок від "українського піратства"

25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно "Норд".

В Азово-Чорноморському територіальному управлінні (АЧТУ) Росриболовства РФ Росія створила оперативну групу для запобігання нібито "піратських дій з боку України".

Про це повідомляє "РИА Новости". Нова структура буде координувати співпрацю Росриболовства з прикордонними управліннями, а також надавати відомості про місцезнаходження суден.

Глава місцевого відділення профільного відомства Ігор Рульов запевнив рибалок, що вони можуть безбоязно виходити в море, оскільки їх безпеку "забезпечують прикордонні управління ФСБ Росії по Краснодарському краю і Республіці Крим".

Так, екіпаж повинен попереджати погрануправління про вихід у море і про зміну дислокації судна. У разі надзвичайної ситуації рибалки зобов'язані виходити на зв'язок на певній частоті.

Читайте такожУ Держприкордонслужбі відповіли на морські погрози з боку Росії

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно "Норд". У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України.

Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойовано в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вимагають від України звільнити екіпаж судна.

У Генпрокуратурі України повідомили, що 31 березня капітану судна "Норд" - громадянину України - оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду і виїзду на/з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу України.