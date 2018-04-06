"Бояться згрішити": мережу обурила порожня зала Ради у Страсну п'ятницю (відео)

На своїх робочих місцях перебувають лише кілька десятків народних депутатів, судячи з відео.

Користувачів мережі обурило відео, на якому видно порожню залу Верховної Ради України у Страсну п'ятницю.

Відповідний запис на своїй сторінці у Facebook опублікував народний депутат Борислав Береза.

"Страсна п'ятниця у ВР. 11:30. І не можна сказати, що у нас сьогодні аншлаг й пристрасті...", - йдеться у його підписі до відео.

"Шашлик, мабуть, всі маринують", "Коли ж ця "прогульня" закінчиться", "Дармоїди!", "Бояться згрішити", "Страсть, як хочеться відпочити", - пишуть користувачі у коментарях.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня християни східного обряду згадують Велику, або Страсну п'ятницю. У цей день християни світу згадують про смерть Христа, а також страждання, які йому довелося перенести, щоб врятувати людство.

Велика п'ятниця - день суворого посту у християнстві. Віряни повністю відмовляються від їжі до моменту винесення у храм плащаниці, а з цього моменту дозволяється тільки вода й хліб.

Вважається, що не можна працювати на землі й по дому. Гучні застілля заборонені. Якщо на Страсну п'ятницю випав день народження або інше сімейне свято, святкування краще перенести на інший день.

У Страсну п'ятницю не прийнято співати, гуляти й веселитися – вважається, що людина, яка веселилася у Велику п'ятницю, весь рік проплаче.