Кабміні розробляє план імплементації Угоди про асоціацію – міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

"Зараз в уряді готуються у співпраці з делегацією ЄС в Україні відповідні секторальні плани імплементації Угоди про асоціацію. Їх на сьогоднішній момент планується близько 160 окремих секторальних планів. Я сподіваюся, що до кінця цього тижня міністерства і центральні органи виконавчої влади виконають ті завдання, які були поставлені перед ними, і внесуть на розгляд Кабінету міністрів проекти цих секторальних планів", - сказав Семерак.

Він додав, що для розгляду та їхнього прийняття знадобиться час, та висловив сподівання, що ще діючий склад уряду схвалить ці секторальні плани.

Читайте такожПерше засідання Ради Україна-ЄС хочуть провести в середині грудня"Ці секторальні плани служитимуть наближенню нашого законодавства до законодавства ЄС у всіх сферах, у першу чергу у сферах захисту прав людини, верховенства права... Також я сподіваюся, шо ці секторальні плани розширять наші експортні можливості", - зазначив Семерак.