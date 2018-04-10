Суд у четвер розгляне спробу екіпажу судна "Норд" втекти з материкової України

За словами захисника, судове засідання відбудеться у Харкові, екіпажу судна загрожує штраф.

Cуд 12 квітня розгляне спробу екіпажу судна «Норд» виїхати з материкової частини України.

Про це Крим.Реалії повідомив його адвокат Дмитро Щербина.

«Щодо членів екіпажу суд відбудеться 12 квітня в Харкові. Їм загрожує штраф», – сказав захисник.

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Як повідомляв УНІАН, члени екіпажу риболовецького судна «Норд» кілька разів намагалися виїхати з материкової частини України.

25 березня їх затримали українські прикордонники в Азовському морі. У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норда» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

8 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію Україні через пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норда» намагалася перетнути адмінмежу через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.