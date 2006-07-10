БЮТ висуває вимогу до Президента

Фракція БЮТ виключає для себе можливість входження до антикризової коаліції і звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення політради БЮТ повідомив журналістам один з лідерів блоку Микола ТОМЕНКО.

За його словами, політрада прийняла одноголосне рішення про неможливість участі в переговорах щодо входження до антикризової коаліції.

Він підкреслив, що завтра на пленарному засіданні БЮТ обгрунтує свою позицію відносно переходу в опозицію до комуно-олігархічної парламентської більшості.

Також М.ТОМЕНКО наголосив, що у випадку, якщо “Наша Україна” ухвалить рішення про приєднання до такої більшості, БЮТ перейде з парламентської опозиції в політичну опозицію.

Крім того, він повідомив, що більшістю голосів політрада ухвалила рішення висунути вимогу до Президента щодо розпуску парламенту і про оголошення дострокових виборів.

М.ТОМЕНКО повідомив, що завтра на засіданні фракції БЮТ визначить стратегію своєї поведінки в сесійній залі. Він зазначив, що фракція використовуватиме всі законні методи із захисту Конституції України, регламенту Верховної Ради і своїх виборців.