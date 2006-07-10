Завтра ми побачимо Майдан-2?

Завтра о 9.30 біля стін Верховної Ради відбудеться мітинг протесту проти створення коаліції між Партією регіонів, СПУ та КПУ.

“Всі, для кого Вільна Україна – святі слова; хто має за справу честі боротьбу за правду, свободу, справедливість, власну гідність – приходьте до Верховної Ради України у вівторок, 11.07.06 на 9.30. Ми не “помаранчеві”. Наші кольори – синій і жовтий. Пов’яжи на ознаку громадянської солідарності синьо-жовту стрічку”, - йдеться у заклику "Треба встати і вийти!", розміщеному на сайті "Майдан".

“Натхненні немічністю та пасивністю теперішнього керівництва, ті самі сили, котрих ми перемогли у 2004, сьогодні планують продовжити “дєрібан” України. Ми маємо їх зупинити. Ми скажемо їм, що ми про них думаємо і чого ми вимагаємо від тих, хто нашою волею прийшов до влади внаслідок Помаранчевої революції”, - наголошується у заклику.

Учасники акції вимагатимуть невідкладного – до кінця липня - формування дієздатного складу Конституційного Суду України. “Невиконання цієї вимоги Верховною Радою у будь-якій конфігурації ми розцінюватимемо як узурпацію влади”, - зазначено в заклику.

Ще однією вимогою є негайне формування “Нашою Україною” та Блоком Юлії Тимошенко єдиного блоку – “жорсткої опозиції до регіонально-комуно-соціалістичної влади – на засадах спільних підходів до ключових питань державної політики та очищення від колаборантів, задля перемоги на чергових чи позачергових парламентських виборах”.

Також у документі міститься вимога об’єднання у широкому громадянсько-політичному русі всіх українських демократичних сил, створення центрального та регіональних штабів за участю громадян, що не зрадили ідеали Майдану – “для системної протидії комунобандитському реваншу”.

Крім того, учасники акції вимагатимуть виконання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ своїх функцій гаранта Конституції щодо унеможливлення формування виконавчої гілки влади нелегітимним шляхом, а також розпуску Верховної Ради України у разі, коли новий уряд не буде сформовано вчасно та у суворій відповідності з Конституцією України та регламентом Верховної Ради.