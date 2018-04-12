Скандальна екс-чиновниця ДМС Пімахова отримала майже 138 тисяч гривень зарплати

Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Діна Пімахова, яка наприкінці березня подала заяву на звільнення з посади першого заступника голови Державної міграційної служби (ДМС), в квітні отримала 137 714 грн заробітної плати.

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Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє радіо Свобода.

21 березня після засідання уряду віце-прем’єр Павло Розенко повідомив, що Пімахову звільнили, відповідно до заяви «за власним бажанням». Відповідно до законодавства України, рішення про звільнення першого заступника голови ДМС ухвалюється Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2017 року в ДМС заявили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій, «пропонуючи великі суми». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМС сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі $30 тис. – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України». Пімахова заперечувала звинувачення на свою адресу.

Пізніше у НАБУ заявили, що проводили спецоперацію у ДМС із виявлення учасників організованого злочинного угруповання і що її зірвали співробітники СБУ і ГПУ.

У січні НАБУ провело обшуки у Пімахової. Як тоді заявило НАБУ, у кримінальному провадженні «за фактами прийняття пропозиції, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою ДМС».

Слідчі НАБУ заявляли, що організована група осіб (до складу якої, ймовірно, входили службові особи Державної міграційної служби) із залученням керівників та співробітників головного управління ДМС у Києві, запровадила схему легалізації іноземних громадян на території України, у тому числі вихідців з країн Близького Сходу. Детективи заявляли, що за грошову винагороду видавалися посвідки на тимчасове проживання, а також оформлювалося українське громадянство з використанням підроблених документів з подальшою видачею паспортів громадян України.