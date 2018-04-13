У НАТО відзначають важливість українського досвіду у протидії гібридним загрозам

Альянс зацікавлений вивчати український практичний досвід щодо спротиву гібридним формам війни.

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер відзначає важливість українського практичного досвіду у протидії гібридним загрозам, які походять з боку Російської Федерації.

Читайте такожПорошенко: «ахіллесовою п’ятою» Росії є її агресія проти УкраїниЯк передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала під час дискусії "Україна та союзники: спільні дії в умовах нестабільності" в рамках 11-го Київського безпекового форуму.

"Я хочу сказати, наскільки сильно ми розраховуємо вивчати ваш досвід. Ми були дуже задоволені, що минулого року була створена спільна Платформа НАТО-Україна для протидії гібридним загрозам. І це дійсно важливий елемент щодо того, яким чином НАТО може дізнаватися з вашого досвіду та отримувати знання з найкращих практик, які ви застосовуєте", - наголосила Геттемюллер.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник Сполучених Штатів Америки при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Кей Бейлі Гатчінсон наголосила, що США підтримують набуття Україною членства в Альянсі у майбутньому.