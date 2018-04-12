Постпред США виступила за членство України у НАТО

Постійний представник Сполучених Штатів при Організації Північноатлантичного договору наголосила, що реалізація положень Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік буде наступним кроком у розвитку відносин.

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Кей Бейлі Гатчінсон наголошує, що США підтримують набуття Україною членства в Альянсі у майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала під час дискусії на тему: "НАТО-Україна: партнерські дії задля миру в Європі" в рамках 11-го Київського безпекового форуму.

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Вона заявила, що Річна національна програма співробітництва Україна-НАТО безсумнівно є наступним кроком у розвитку відносин між країною та Альянсом.

"Річна національна програма є хорошим інструментом для того, щоб Україна продовжувала досягати прогресу на шляху набуття членства в НАТО. Ми хочемо членства (України) в НАТО. Дозвольте мені запевнити вас, і я вважаю, що тепер, коли президент Порошенко затвердив Річну національну програму, - це буде дуже важливим наступним кроком", - наголосила посол.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік».

Указом серед середньострокових цілей розвитку відносин з Альянсом визначено "забезпечення підготовки України до набуття членства в НАТО та отримання запрошення стосовно участі Києва у Плані дій щодо членства в НАТО".