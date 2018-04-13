Ризик дефолтів для України надзвичайно великий - екс-глава фінкомітету ВР Рибалка

Сергій Рибалка також звернув увагу на деградацію правоохоронної системи в країні.

Сировинна модель економіки плюс непрацююча банківська система і тотальна корупція програмують подальші кризи в Україні.

Про це в інтерв'ю виданню «Публічні люди» повідомив екс-глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Сергій Рибалка.

«Україна вже має катастрофічний рівень державного боргу. Тільки на його обслуговування ми витрачаємо більше, ніж можемо заробити в результаті невеликого економічного зростання. Сировинна модель економіки плюс непрацююча банківська система і тотальна корупція програмують подальші кризи. Ризик таких дефолтів надзвичайно великий », - сказав він.

При цьому депутат опозиційної фракції Радикальної партії підкреслив, що нинішня влада не зацікавлена у вирішенні цих проблем.

«Велика частина важливих економічних, антикорупційних та соціальних реформ або провалена, або перетворюється на профанацію для замилювання очей західних кредиторів. Яскравий приклад - кардинальне гальмування реформ фінансової сфери, без оздоровлення і розвитку якої не буде ніякого економічного зростання », - сказав він.

Сергій Рибалка також звернув увагу на деградацію правоохоронної системи в країні.

«Очевидно розкладання правоохоронної і судової систем», - сказав він.

Разом з тим, депутат підкреслив, що Радикальна партія Олега Ляшка готова проводити необхідні реформи і має необхідний план дій, щоб Україна була сильною і квітучою країною і щоб в ній було комфортно і безпечно жити.

«Україну можуть врятувати реальні системні перетворення, які забезпечать розвиток української економіки. І тільки тоді кожна людина, кожен громадянин відчує результати. І у нас є такий план. Ось за такі реформи ми і боремося в парламенті кожен день », - сказав Сергій Рибалка.