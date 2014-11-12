Журналісти показали будинок голови ЦВК Охендовського: престижні іномарки та з десяток охоронців

Один день із життя голови ЦВК: триповерховий будинок у курортній зоні біля Києва. Там кореспонденти ТСН роздивились із десяток охоронців, престижні іномарки, яких немає у декларації про доходи чиновника, йдеться у сюжеті ТСН.

Також журналісти були вражені, що в незаасфальтованому селі є асфальт і закінчується він рівно біля будинку Михайла Охендовського - голови ЦВК, якого підозрюють у вимаганні хабаря за вирішення питань у проблемних виборчих округах.

Триповерховий будинок Михайла Охендовського розташований у курортній зоні біля Києва. Колись за право мати тут шмат землі громадяни вистоювали черги по 15-20 років. Поряд із воротами з самого ранку чатують охоронці: четверо на вулиці й стільки ж у середині. Періодично бодигарди міняють один одного. Вони ж і супроводжують господаря і вдома, і на роботі.

Навколо території - триметровий паркан. Роздивитись щось - майже нереально. За огорожею висаджені туї - останній крик моди українських можновладців. Крім того, що високі дерева заважають щось роздивитись, існує забобон, що вони нібито захищають від злих поглядів.

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Фасад будинку, який виходить на вулицю вражає скромністю. На перший погляд здається, що будинок невеликий. Але це лише на перший погляд. З іншого боку видно, що будівля займає більшу частину ділянки у 600 квадратних метрів. Заввишки три поверхи.

Щойно з'являється камера - охорона ховається за ворота. Дзвонимо у двері та кличемо господаря - Михайла Охендовського, у відповідь - тиша. Вмикається електронне вічко на дверях: ретельно роздивляються журналіста, але поговорити ніхто так і не виходить.

Кортеж Охендовського виїзжає в місто: голова ЦВК - на представницькому Мерседесі, вартістю понад 100 тисяч доларів, охорона - на джипі "Нісан" і двох Фольксвагенах - це ще по 40 тисяч "зелених". Коментувати, що це за машини, Охендовський не хоче. В його декларації за минулий рік фігурує лише Лексус.

Жителі села "Горенка", що під Києвом, добре знають, хто живе за високим парканом, і чому він не виходить. "Хто живе? Аферист", - кажуть вони.

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Він став відомим тут за часів президента Януковича. Тоді Михайло Охендовський допоміг прокласти в незаасфальтованому селі асфальт. Нормальну дорогу підвели рівно до воріт чиновника.

А ще Михайло Охендовський користується державною дачею в Пущі-Водиці, однак відвідати її журналісти не можуть. Вона знаходиться на закритій території та ретельно охороняється державною охороною.