ЗМІ: голова ЦВК Охендовський вимагав хабара за "правильний" підрахунок голосів
Надійні джерела повідомили журналістам про протиправні діяння чиновника.
Завтра, 10 листопада, мають оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Однак, запитань залишається чимало. Журналісти програми ТСН.Тиждень шукали на них відповіді, а натрапили на серйозний скандал, пов'язаний із нинішнім головою ЦВК Михайлом Охендовським.
ТСН.Тиждень учора анонсував розслідування з приводу Охендовського і сьогодні отримав бурхливу реакцію очільника Центрвиборчкому.
Голова ЦВК устиг зробити кілька заяв і звинуватити голову Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського, ще навіть не знаючи, у чому суть нашого розслідування.
Кандидати в народні депутати із проблемних округів заявляють, що результати виборів "зливають", а ЦВК цьому чомусь не протидіє.
Програмі ТСН.Тиждень стало відомо про спробу Михайла Охендовського збагатитися за рахунок виборчого процесу. Виникають прості запитання: як у розпал підрахунку голосів знайшовся час для відвідин одного з офісів на вулиці Володимирській.
ТСН.Тиждень показав відео, яке підтверджує перебування там голови ЦВК. Спочатку видно, як дороге авто заїжджає на паркінг. Далі видно, як Охендовський піднімається в ліфті, іде в офіс. А коли звідти виходить, то охоронець подає йому пальто та допомагає одягнутися. Офіс - дуже впливовий і, можливо, на думку Охендовського, достатньо багатий, аби знайти в ньому гроші за правильний підрахунок голосів на спірному окрузі.
У ТСН.Тижня є запитання: чи впізнає він себе на цьому відео? Чи не перебували в цьому офісі кандидати зі спірних округів? Навіщо він пішов на зустріч з ними і з ким він там зустрічався?
Хабар голові Центрвиборчкому – гіршої історії для українських виборів годі й придумати. Але це таки може пояснити прямопротилежні рішення, які приймає Охендовський в однакових обставинах. Сьогодні він уже виступив перед пресою – усіма, окрім "1+1". Ми готові надати йому можливість пояснити, що він насправді робив у цьому офісі та спростувати підозри.
У фіналі позачергових виборів до парламенту розгорається непристойний скандал. І найгірше в ньому – підозри, що головний розпорядник і контролер цих виборів - голова ЦВК - тепер звучить поряд зі словом "хабар".
Мажоритарні округи стали справжнім полем битви між представниками режиму Януковича з одного боку і представниками Майдану з іншого. Конкуренцію їм усюди створювали колишні регіонали, що ховалися то під псевдо, чи-то під самовисуванцями, чи-то під якоюсь екзотичною партійною вивіскою. А інколи і зовсім не ховалися – висуваючись від новоствореного "Опозиційного блоку".
"У нас в 63 округе творится такой беспредел, что времена Януковича отдыхают!!! Есть решение суда о пересчете голосов по округу, оно окончательное и обжалованию не подлежит, но все на него чихать хотели! ЦВК делает все, что бы протащить подонка в депутаты! Кто такой фальсификатор Ревега - член Партии регионов, в 2012 году был официальным выдвиженцем от ПР в нашем округе, возил титушек на Антимайдан. И так я вижу и по другим округам!", - написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат Анжеліка Лабунська.
Якщо уважніше придивитися до проблемних округів, то сумнівів не лишається: 30-й, 38-й, 50-й, 59-й, 60-й, 63-й округи - це території, де спонсори колишніх регіоналів ще й досі мають неабиякий вплив у всіх сферах.
"Нагнали зараз спецпризначенців 500-700 людей, які просто заблокували це приміщення ОВК і наших спостерігачів, кандидатів, довірених осіб. Туди просто не допускають. Пане президенте, зверніть на це увагу. Там іде злив, просто злив території. За що ми тоді воювали? Ми ці території звільняли. Я навіть не знаю, що сказати, коли територія, яку ми звільняли, зараз просто віддається сепаратистам", - зазначив кандидат у народні депутати по округу №59 Валентин Манько.
59-й округ наразі – найпроблемніший: два кандидати-лідери. Манько – замкомбата "Дніпро", та Сажко – мер-сепаратист, який раніше помічений в агітації за псевдореферендум "ДНР".
1 листопада, після підрахунку голосів, стало зрозуміло, що з пристойним відривом переміг учасник АТО Манько, про що свідчить відповідний протокол. Проте далі з'явилися озброєні люди, які не давали працювати нікому – ні спостерігачам, ні членам комісій, ні пресі. Військова техніка, яка за логікою мала б перебувати у зоні АТО, чомусь перекидається для того, аби допомогти "правильному" підрахунку голосів, а озброєні вояки з'являються у приміщенні ДВК. Усі заяви в ЦВК від Манька ігнорувалися. А членів виборчкомів озброєні люди розділили на правильних і неправильних та заблокували.
Це підтверджує один із членів комісії: "Они единолично, открыли двери, открыли сейф, что происходило с документацией – мы знать не можем, после этого закрыли нас с 6:30 утра и до этого момента, никого не впуская".
Не менш кричуща ситуація і в 38-му окрузі.
Там проти афільованого з компаніями колишнього віце прем'єра часів Януковича Вілкула - Вадима Нестеренка - по 38-му округу йде нинішній радник президента Порошенка, відомий генерал Кузьмук. Про підкуп виборців не говорив лиш лінивий: роздавали талони на хліб та складали списки виборців, які нібито готові за нього проголосувати. Як підсумок, народ обурився, вийшли під ОВК. Суд постановив - голоси перерахувати. Проте цього не роблять – бо не вигідно Нестеренку.
Голова комісії пан Селихов непомітно нищить протоколи, паралельно погрожуючи членам комісії, які не готові до фальсифікацій.
"После 12 ночи в мою дверь начали раздаваться страшные удары. Я считаю, что этих людей прислал Павел Иванович Селихов – больше некому было среди ночи меня тащить в комиссию насильственным путем. И всё, что происходит сейчас в комиссии и возле нашего горисполкома, – жгут шины, Майдан собирается - закрадывается мысли, что у нас в округе были какие-то фальсификации", - говорить член ОВК №38 Олена Змієнко.
Мінімальне порівняння середніх цифр по області та по округах, де розміщені підприємства, пов'язувані з Вілкулом, одразу показує непропорційну активність виборців. Якщо "Опозиційний блок" на Дніпропетровщині набрав 24 відсотки, то в Кривому Розі – 28%, а в Павлограді - чомусь майже 40%.
Для порівняння, в Дніпропетровську знайшовся ледь 21 відсоток прихильників регіоналів. Із явкою те ж саме. В Дніпропетровську - це 46 відсотків. А в Кривому Розі та Павлограді - чомусь за 50%.
Та абсолютно тотожні проблеми з фальсифікаціями виникали і на інших округах. Зокрема, 30-му чи 50-му. Голова ЦВК Охендовський в абсолютно однакових обставинах виступає з діаметрально протилежними заявами. В одній каже, він проти перерахунку голосів. В іншій каже, що треба перераховувати. І що цікаво, чомусь у бік регіонального кандидата.
Чим керується пан Охендовський, наразі невідомо. Втім відомо, що свою кар'єру він теж почав зі скандалу, захищаючи фальшиву перемогу Віктора Януковича ще в 2004-му. Власне головою ЦВК він теж став завдяки більшості Януковича.
"Охендовский может заявить, что решение суда о пересчете по 38-му округу незаконно. При этом, внаглую сменить главу ОВК не по партийной квоте, а так как ему нравится. С другой стороны может занять принципиально противоположную позицию по 59-му и 60-му округу. Хотя там ситуация аналогичная!", - зазначив у Facebook заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.
Ще одна жертва свавілля голови ЦВК - Олесь Городецький. Уже завтра він міг би стати народним депутатом. Його 57 місце у "Народному фронті" - прохідне. Та попри обов'язкове до негайного виконання рішення суду, його досі не зареєстрували навіть як кандидатом у депутати. З легкої руки Охендовського.
"Охендовський як голова комісії, очевидно, несе найбільшу відповідальність. У нас відбулася особиста зустріч, на якій він мені сказав, що ви на цих виборах ніколи не станете кандидатом у депутати і не станете депутатом. Принаймні, він за це не буде голосувати", - стверджує кандидат у народні депутати Олесь Городецький.
Тож поява спірних округів зовсім не дивує. Тим часом Охендовський відвідав впливовий офіс на вулиці Володимирській у центрі Києва. Чи не перебували в цьому офісі кандидати зі спірних округів? Навіщо він пішов на зустріч з ними і з ким він тут зустрічався? Хабар голові Центрвиборчкому – гіршої історії для українських виборів годі й придумати.
"Певні обставини викликали занепокоєння впродовж останніх днів і змусили сьогодні мене, як голову ЦВК, зробити з цього відповідну заяву", - зазначив Охендовський після анонсу ТСН про те, що готується журналістське розслідування.
Заява голови ЦВК достатньо велика. Ось її уривок, в якому йдеться навіть про погрози Охендовському.
"Підтвердженням нашої принципової позиції стали рішення про необхідність повторного підрахунку голосів на окремих дільницях округів №№ 30 та 50 з одночасним зверненням до правоохоронних органів. Ці рішення викликали негайну реакцію фальсифікаторів. У різних формах мені почали надходити "переконливі прохання" зупинитись та прямі погрози", - підкреслив Охендовський.
Погрози голові ЦВК - річ вкрай небезпечна і нагадує справжню інформаційну бомбу. Біда лиш, що з'явилася заява лише після того, як ми повідомили про початок розслідування діяльності пана Охендовського.
Губернатор Дніпропетровської області, якого Охендовський згадує у заяві, пан Коломойський уже відреагував, процитувавши приказку: "На злодієві шапка горить".
"Лишень у пресі з'явилися повідомлення що про діяльність пана Охендовського ведеться розслідування, як це одразу викликало його невиправдано бурхливу реакцію. Хотів би для початку його запитати: чи був він на минулих вихідних в одній з елітних офісних будівель на вулиці Володимирській у Києві пізно ввечері і як часто там бував раніше, як він там взагалі опинився, з ким він там зустрічався і з якою метою. Після отримання відповідей на ці питання, готовий до подальших коментарів", - наголосив Коломойський.
Утім, критичні запитання до голови ЦВК уже нагадують сніжний ком.
Зі зверненням до президента звернувся його радник генерал Олександр Кузьмук: "Уважаемый господин Президент! Увы, ситуация с выборами все еще требует вашего личного вмешательства. Вопиющие случаи фальсификаций и нарушений, которые до сих пор творятся на некоторых избирательных округах, по уровню своего цинизма и абсолютного безразличия к общественному мнению превосходят все, что происходило в нашей стране до сих пор. В частности, продолжается скандал вокруг избирательного округа №38 в Новомосковске Днепропетровской области. И, к сожалению, теперь к этому скандалу непосредственно причастен глава Центральной избирательной комиссии Охендовский Михаил Владимирович. Именно он вынес абсолютно незаконное решение вернуть на округ предыдущего главу ОИК, лично замешанного во всех фальсификациях, происходящих тут и целиком себя скомпрометировавшего. И сделано это в обход судебного решения и с нарушением партийных квот. Так прямолинейно и нагло себя не вели представители любой власти в нашей стране. Прошу Вас, господин президент, вмешаться в этот процесс и остановить вопиющее надругательство над законом и правом в нашей стране", - зазначив Олександр Кузьмук.
Перевибори до Верховної Ради були спричинені засиллям у ній антиукраїнських депутатів. Але виявилось, що міняти парламент ми доручили тим, кого, можливо, треба було замінити в першу чергу.
Сьогодні з'явилась і заява "Автомайдану-Дніпро". У ній автомайданівці різко засудили бездіяльність влади, яка, на їхню думку, дозволила реваншизм в охопленій війною країні. Автомайданівці заявили про справжню спецвійськову операцію, мета якої - провести до парламенту відвертого сепаратиста.
Міського голову Курахового Сергія Сажка, який балотується по 59-му округу, вони називають ставлеником Ахметова, і згадують заслуги Сажка перед "ДНР" - як годував терористів на блокпостах і організовував "референдум" про незалежність самопроголошеної республіки.
Уже завтра ТСН продовжить своє дослідження цієї теми.
З ким гуляє і відпочиває глава ЦВК Охендовський
Глава ЦВК Михайло Охендовський раніше неодноразово був помічений в тісному спілкуванні з екс-регіоналом, а нині одним з лідерів так званого "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом.
Також Охендовський не проти тісно поспілкуватися з нардепом Андрієм Павелком, який керував кампанією БПП в Дніпропетровській і Запорізькій областях та бютівцем Олександром Рябекою.